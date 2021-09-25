Öğrencilere kira yardımı yapılsın

Üniversitelilerin, yurt ve konut sorunlarını “Barınamıyoruz” sloganı ile protesto ettiği öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de, Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, yüksek fiyatları, arz talep dengesinin bozulmasına bağladı. “Kira fiyatlarını adeta tutamıyoruz. Buna yetişemiyoruz” diyen Çelik, “En azından kirada kalan öğrencilere bir kira yardımının devlet tarafından yapılması gayet mantıklı diye düşünüyorum” çağrısı yaptı.

Kendilerinin sürekli arandığını, ağlayan sızlayan kişilerin olduğunu da belirten Çelik, geçen sene bin 500 lira olan evlere bu sene 2 ben 500 lira gibi bir fiyat istendiğini aktardı. Çelik, “Biliyorsunuz Eskişehir, şimdiye kadar hep öğrenci kenti olarak anılan, hiçbir öğrencinin barınma sorunu olmayan bir şehirdi. Ben buradan şöyle seslenebilirim. Bu dönem için pandemi döneminden dolayı öğrencilere kira yardımı yapılmasını talep edebiliriz.” şeklinde konuştu.

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