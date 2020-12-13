Öğrencilerin yarısı EBA’yı yetersiz görüyor

MEB tarafından hazırlanan rapora göre öğrencilerin yüzde 58’i yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediklerini belirtirken 10 öğrenciden 4’ü EBA’yı yetersiz görüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı; öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında düzenlediği anketin sonuçlarına ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre öğrencilerin yüzde 38’i EBA’nın ders muhtevalarını yetersiz buluyor. T24’deki habere göre, ‘Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim’ başlıklı çalışmaya 41 bin 430 öğrenci, 25 bin 667 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplamda 93 bin 783 kişi katıldı.

‘Uzaktan eğitim seneye devam etmemeli’

Çalışmada öne çıkan sonuçlar şöyle: Öğrencilerin ise yüzde 38’i EBA ders muhtevalarını yeterli bulmuyor. Öğrencilerin yüzde 49’u ders videolarını televizyon ve telefondan takip ediyor. Öğrencilerin yüzde 32’si “Ders anlatım videoları yeni şeyler öğrenmeme yardımcı oluyor” görüşüne katılmadıklarını belirtti. Videoları takip eden öğrencilerin yüzde 58’i yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediklerini ifade etti. Ders anlatım videolarını anlaşılır bulmadığını belirten öğrenci oranı yüzde 37. Öğrencilerin yüzde 62’si “Uzaktan eğitim seneye devam etmemelidir” dedi. Öğretmenlerin yüzde 77’si süreç öncesinde canlı ders sunumuna ilişkin eğitim almadıklarını belirtti.