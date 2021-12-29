Öğretmenler de iş bıraktı

Eğitim-İş Sendikası, “Emeğimize, alın terimize, meslek onurumuza sahip çıkmak için 29 Aralık’ta grevdeyiz!” diyerek bir günlük iş bırakma çağrısında bulunmuştu.

Eğitim-İş Sendikası, “Fakir Baykurt’un dediği gibi, ‘Öğretmen ders verir’ Bugün de ülkemizi karanlığa boğanlara, halkımızı yoksullaştıranlara dersini vereceğiz” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, “Bu yoksulluk, bu sömürü artık yeter! Gün umutsuzluğa kapılma, kendini çaresiz ve güçsüz hissetme günü değildir. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür” açıklamasıyla öğretmenlere bir günlük iş bırakma çağrısında bulundu. Artıgerçek’deki habere göre Eğitim-İş Sendikası yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin yaşadığı derin ekonomik krizler sonucunda ortaya çıkan aşırı zamlar, pahalılık, döviz kurlarındaki artış, yoksulluk emekçilerin artık tükenmesine sebep olmuştur. Biz eğitim emekçileri de tükenişten payımızı alıyoruz. Zaten yoksulluk sınırının altında olan maaşımız enf- lasyon karşısında sürekli eriyor. Haber Merkezi

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