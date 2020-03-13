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13 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödenecek

13 Mart 2020, Cuma 21:05
Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen genelgede öğretmenlerin, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağı bildirildi.

MEB Personel Genel Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere genelge gönderildi.

Genelgede Cumhurbaşkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, dünyada hızla yayılan Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı tedbirler alınmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak olan ikinci ara tatilin 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanmasına, 23-27 Mart'ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesine karar verildiği vurgulandı.

Bu süreçte, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumların tatil edildiği, bu eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel idari izin verildiği belirtildi. 

Genelgede, Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde "Ortaöğretim kanunlarımla görevli yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç talihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde okullarında mesleki çalışına yaparlar. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur." hükmüne yer verildiğine dikkat çekildi. 

Diğer taraftan MEB Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda, "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışına sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." denildi. 

Aynı genelgede, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararında da "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğilim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerle öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü yer aldığı belirtildi. 

Bu çerçevede öğretmenlerin 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak. Yöneticiler ise bu tarihlerde üzerlerinde bulunan aylık ders karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri yapmış sayılacak.

Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, 23-27 Mart'ta üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.

Ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevinin yapılmış sayılacak görevler arasında bulunmayacak. Hafta sonu tatil günleri de bu kapsamda olmayacak. 

Eğitim kurumları yöneticilerince, bu süreçte eğitim kurumlarında yapılacak dezenfeksiyon uygulamasının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak.

AA

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