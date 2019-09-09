Okul masrafı ağır

Eğitim-İş sendikasının bu ayın başında açıkladığı rapora göre asgari ücretle geçinen bir aile bir aylık maaşını, memur maaşı ile geçinen bir aile ise aylık gelirinin yarıdan fazlasını ilkokula başlayan çocuğunun okula başlama gideri olarak harcıyor.

Eğitimde dertler çözüm bekliyor

Türkiye’de okullar 9 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni eğitim-öğretim dönemine başladı. Yapılan hesaplamalar ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılında aileler için eğitim masraflarının önceki yıla göre en az yüzde 17 yükseldiğini gösteriyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına dair enflasyon verilerini geçen hafta açıkladı.

Bbc.com’da geçen habere göre eylül ayına dair enflasyon verisi ise Ekim ayının başında gelecek; böylece eğitim masraflarının geçen yıla göre ne kadar yükseldiğine dair daha net bir tablo ortaya çıkacak. Ancak Ağustos ayına dair enflasyon verilerinden de eğitim masraflarının ne kadar yükseldiğini anlamak mümkün. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 15,01 oldu. TÜİK’in aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler listesinde üçüncü sırada, bir önceki aya göre yüzde 16’lık bir yükseliş kaydeden özel üniversite ücreti var. Okul çantasında aylık olarak yüzde 3,43; yurt ücretlerinde ise yüzde 3 artış yaşandığı görülüyor.

Gelirin yarıdan fazlası okula gidiyor

Eğitim-İş sendikasının bu ayın başında açıkladığı raporunda, asgari ücretle geçinen bir ailenin bir aylık maaşını, memur maaşı ile geçinen bir ailenin ise aylık gelirinin yarısından fazlasını ilkokula başlayan çocuğunun okula başlama gideri olarak harcadığı belirtildi. Bu rapora göre ailelerin çocukları için yeni eğitim-öğretim döneminin başında yaptığı harcamalar şu şekilde: Okul öncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1.198 TL. İlkokul 1’inci sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1.813 TL. Ortaokula başlayan öğrencinin başlangıç gideri 1.991 TL. Liseye başlayan öğrencinin başlangıç gideri 2.144 TL. Eğitim-İş, bu rakamlara göre okula başlangıç giderlerinde bütün eğitim kademelerindeki yıllık ortalama artışın %14,93 olduğunu belirtti.

Kırtasiye fiyatları yüzde 60 arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da bu ayın başında yaptığı açıklamada, “Kırtasiye malzemelerinde ortalama yüzde 6 ile yüzde 60 oranında bir artış” olduğunu söyledi. Okul masraflarıyla ilgili bir açıklama yapan Ağbaba, “Türkiye’de kağıt üretiminin durdurulması ve dışa bağımlılık, kırtasiye fiyatlarının fahiş oranda artmasına sebep olmuştur. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma neticesinde özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelmiş, bu durum çalışanların mutfağını etkilediği kadar çocukları için yaptıkları okul masraflarını da yüksek oranda etkilemiştir” ifadesini kullandı.