Okul öncesi çocuklar yarış atı gibi görülmemeli

Sınıf Öğretmenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turan, her çocuğun gelişimsel psiko-motor becerisi veya zihinsel gelişiminin farklı olduğunu, ilkokula başlayan öğrencilerden bazılarının okul öncesi dönemde okuma yazmayı öğrendiğini söyledi.

Bu öğrencilerden bazılarında hafif, bazılarında ciddî problemlere rastladıklarını belirten Prof. Dr. Turan, “Bunun en önemli sebebi okul öncesi eğitimde bazı anaokullarının, kreş veya özel eğitim kurumlarının ya da velilerin çocuğa okuma yazmayla ilgili ön bilgileri öğretmeye dayalı yapılan yanlışlıklar oluyor.” dedi. “Okul öncesi eğitimde kesinlikle ilk okuma yazma öğretilmez.” demediklerinin altını çizen Turan, şöyle konuştu: “Burada bazı kriterlerimiz var. Çocuğun öncelikle psiko-motor, kas ve zihinsel gelişiminin buna uygun olması gerekiyor. Çocuk uygun bir şekilde hazırlanmış ise bu öğretim sürecine başlanabilir velev ki okul öncesi dönemde olsun. Burada sorun, bazı okul öncesi öğretmenler veya velilerimizin yöntemi tam bilmemesinden kaynaklanıyor. Yöntemi bilmemeleri nedeniyle eski öğrendikleri, araştırmadan kendi kurgularıyla öğretmeye çalışmaları problem oluyor” Okul öncesi çağdaki çocukların “yarış atı” gibi görülmemesini isteyen Turan, bu sürecin her çocuğun anlayabileceği ve kavrayabileceği düzeyde yürütülmesini istedi.