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27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Okul öncesi eğitime öncelik

26 Temmuz 2022, Salı 17:00
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “20 bin öğretmen atayacağız. En büyük önceliği okul öncesi eğitime verdik. 7 bin 503 okul öncesi öğretmen alacağız” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül’de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler” dedi.  Bakan Özer, Haber Global’de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Özer, öğretmen atamalarına ilişkin soruya “20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül’de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler. 20 bin öğretmen atamasındaki dağılımı önceliklerimize göre belirledik. En büyük önceliği okul öncesi eğitime verdik. 7 bin 503 okul öncesi öğretmen alacağız. İkinci ağırlığı sınıf öğretmenliğine verdik. Özel eğitime de bin 250 öğretmen planladık. Sınıf öğretmeni ise 2 bin 223 olarak belirlendi. 39 alanda öğretmen alımlarıyla ilgili süreçler devam ediyor” şeklinde cevap verdi. 

Bağış sorumluluğu kesinlikle yok

Kayıt parası ve yardımcı kaynak konularına da değinen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Yardımcı kaynak ile ilgili konuyu büyük oranda çözdük. 36 milyon yardımcı kaynağı basarak, öğrencilere ulaştırdık. Bu kronik sorunu büyük ölçüde iyileştirdik. Kayıt parası konusunda okul müdürlerimiz de gerçekten muzdarip. İstanbul’daki okullara ihtiyaçları için 1 milyar kaynak aktardık. Kırtasiye, temizlik, küçük onarım ve donatım olmak üzere. Aynı şeyi Ankara ve İzmir’de yaptık. MEB’in okulların hepsinin ihtiyacını karşılayabilecek gücü de var, potansiyeli de var, bütçe sistemi var. Veliler, şikayet etsinler, vermesinler. İl müdürlerimiz, bakanlık bunun takipçisi olacak, süreçleri takip edeceğiz. Kayıt yaptırmak için bağış sorumluluğu kesinlikle yok.”  “Okullar, gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli yerlerdir. Biz sonuna kadar okullarımızı açık tutmak için 2022 ve 2023 eğitim-öğretim döneminde her türlü önlemi alacağız. Önlemini alarak güvenli bir şekilde süreçlerimizi takip edeceğiz.” 

Bol bol kitap okuyun

Son 20 yılda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken şu anda 1 milyon 200 bin öğretmen olduğuna işaret eden Özer, “Sürekli öğretmen alımı devam ediyor, devasa bir eğitim sistemi var, istikrarlı bir şekilde engelli kardeşlerimiz için de devam edecek.” dedi.  Öğretmen ne kadar güçlü olursa eğitim sisteminin ve toplumun da o kadar güçlü olacağını dile getiren Özer, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını, spor yapmalarını ve yeni yıla dinç bir şekilde gelmelerini tavsiye etti.

AA

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