Okullar 1 Haziran'da açılabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek Selçuk, "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla." ifadesini kullandı. AA

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