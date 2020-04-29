Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim takvimine ilişkin sürenin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Yapılan mücadele çerçevesinde alınan kararları sizinle paylaşıyoruz. Salgının başladığı tarhiten itibaren hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da yaşıyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiyeler ve bizim de aldığımız karar doğrultusunda; 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime devam etme kararı aldık.

16 Mart 2020 itibariyle ara verdiğimiz okullar ile uzaktan eğitim planımızı da hemen ardından plana koyduk. Bizim en temel amacımız öğrencilerin derslerinde soğumaması okuldan kopmaması. Sınavlara hazırlanan öğrenciler de bizim en hassas konumuz.

LGS ERTELECEK Mİ?

LGS tarihi ile ilgili hafta başında kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Sınıf geçme ile ilgili 1.dönemden sorumlu olacak. Öğrencilerimizin ortalaması kaç olursa olsun bir üst döneme geçecek.