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Okullar renklere göre açılacak

05 Mart 2021, Cuma 22:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sürecini değerlendirdiği konuşmasında, “Şehirlerimizin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında 4 gruba ayrılan şehirlerin, kategorilerinde alacakları mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacağını bildirdi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya’ya gelen Bakan Selçuk, Hatice Aslan İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Sınıfları gezen ve öğretmenlerle bir araya gelen Selçuk, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Bitlis’te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Selçuk, şöyle devam etti: “Bu hafta veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor, ilkokul ve ortaokullarda yüzde 80’nin üzerinde katılım var. Liselerde de yüzde 70’in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor, çocuklarımız da ve velilerimiz de çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor”

‘Bu aslında bir yarışma’

Bakan Selçuk, bu sürecin el birliğiyle yürütüleceğine işaret ederek, velilerin ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaçların olduklarını söyledi. Kovid-19 risk haritasında renklere göre ayrılan şehirlerin, bu dönemde daha da dikkatli olarak “mavi”ye doğru yönelen bir çabanın içinde olmalarını beklediklerini vurgulayan Selçuk, “Bunu da görüyoruz. Büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bakın çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var” diye konuştu. Selçuk, risk haritasındaki değişikliklere göre değişimlerin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, “Elbette, zaten şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Şehirlerimizin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir yarışma da iyiye doğru, sağlığa doğru bir yarışma, koşturma da bu aslında. O anlamda da valilerimizin gözetiminde bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor” cevabını verdi. 

AA

Etiketler: okul, renk
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