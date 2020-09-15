Okullardaki tek tehlike korona değil

Okulların açılmasına günler kala Temiz Toplum Derneği’nden uyarı geldi: “Okullardaki uyuşturucu tehdidi en az koronavirüs kadar fazla. Üstelik bunu bertaraf etmek virüs kadar kolay değil.”

Yüz yüze eğitimin kademeli olarak açılacağının açıklamasının ardından, gözler okullardaki koronavirüs tehlikesine çevrildi. Bu noktada Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, yaptığı açıklamada okullar ve çevresindeki uyuşturucu tehdidinin en az koronavirüs kadar büyük olduğunu ifade etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilal Ay, “Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Aileler doğal olarak koronavirüs salgını sebebiyle endişe içerisindeler. Ancak uyuşturucu belası da en az korona kadar tehlikeli. Virüsten maske, mesafe ve hijyen ile korunmak mümkün ancak uyuşturucudan korunmak, çocuklarımızı korumak maalesef bu kadar kolay değil. Teyakkuz halinde olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

18 yaş altı ölümlerde dünya 2.’siyiz

Uyuşturucunun sanılandan çok daha büyük bir risk olduğunu ifade eden Ay, “Bugün uyuşturucuya bulaşma yaşı 8. Uyuşturucudan ölüm yaşı ise 14. Ülke genelindeki bağımlı sayısı 2 milyona yaklaşıyor. Aileleriyle birlikte 8 milyon kişi bu illetten etkileniyor. Bu illet sadece bağımlılık yapmıyor sakat bırakıyor. Öldürüyor! Örneğin bonzai kullanan birisi ortalama 3 yıl yaşıyor. Tek kullanımda dahi öldürebiliyor. Bir başka madde kişinin aklî dengesini kalıcı olarak bozabiliyor. 18 yaş altı için uyuşturucudan ölüm oranında dünya 2.’siyiz. Avrupa’da ise uyuşturucu ölümlerinde maalesef lideriz” diye konuştu.

Çocuklarla nitelikli zaman geçirilmeli

“Kimse benim çocuğum yapmaz deme lüksüne sahip değil” diyen Bilal Ay ailelere şu tavsiyelerde bulundu: “Çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeli, her gün en azından akşam yemeklerinde dahi olsa bütün aile bir araya gelmeliler. İnternetten dahi uyuşturucu pazarlanabilen günümüzde, internet kullanımını güvenli hale getirmeliler. Ailevî sorunlar ya da diğer sorunlar karşısında gençleri asla yalnız hissettirmemeliler. Çocuklarıyla iletişim kanallarını her zaman ve zeminde açık tutmalılar. Aileler, çocuklarının zaman geçirdiği sosyal çevre hakkında bilgi sahibi olmalı.”

İstanbul – Yeni Asya