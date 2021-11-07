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7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

“Organik dersi” teklif edildi

07 Kasım 2021, Pazar 21:02
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, organik ürünlerin faydalarının çocuklara anlatılacağı “organik dersi”nin müfredata konulmasını talep ettiklerini bildirdi.

Celep, yaptığı yazılı açıklamada, bütün dünyada salgınla birlikte sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıda ile tekstil ürünlerine yöneliş olduğunu, iklim değişikliği sebebiyle de toplumda organik bilincinin artmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Türkiye’de organik üretimin artarak yaygınlaşması için organik tarım desteklemelerinin arttırılması ve zamanında açıklanması gerektiğini dile getiren Celep, tüketimin arttırılması için de okullarda eğitim verilmesini talep ettiklerini ifade etti. Tüketim alışkanlıklarının çocuk yaşta kazanıldığını vurgulayan Celep, şunları kaydetti: “Türk organik sektörü olarak, organik ürünlerin faydalarının çocuklara anlatılacağı ‘organik dersi’nin okullarda müfredata konulmasını istiyoruz. Çocuklarda organik bilincinin artması için Millî Eğitim Bakanlığı’yla iş birliği yapıp, okullarda organik tarımın anlatılmasını talep ediyoruz. Organik ürünlerin tüketiminin artması sektörümüzü güçlendireceği gibi sağlıklı nesiller yetişmesine de büyük katkı sağlayacak. Bu sayede Türkiye’nin sağlık harcamalarına ayırması gereken bütçe düşecek. Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılacak iş birliği öte yandan organik, ekolojik, doğal gibi birçok etiketin ayrımının doğru şekilde öğrenilmesine katkı sağlayacak, tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilecek.”

AA

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