Örnek ve çevre dostu: Bu okulun suyu yağmur, elektriği de güneş vesilesiyle

Hatay'ın Defne ilçesindeki çevre dostu Fehmi Çankaya İlkokulunun öğrencileri, temiz çevre, yeşil enerji, su tasarrufu, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinciyle yetişiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) “Çevre Dostu Bin Okul” projesi kapsamında Hatay’ın Defne ilçesindeki Fehmi Çankaya İlkokulunun suyu yağmurdan enerji ihtiyacının da bir bölümü güneş enerjisi panellerinden elde ediliyor. Öğrencilerin çevre bilinci kazanması amacıyla hazırlanan projeyle, okulda aydınlatma ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri ile su tasarrufu sağlanması amacıyla yağmur suyu depolama sistemi kuruldu. Çatıdaki oluklarda biriken yağmur suyu, borular aracılığıyla 10 tonluk depolarda biriktiriliyor. Toplanan yağmur suları, lavabo ve tuvaletlerde temizlik amaçlı kullanılıyor. Ayrıca öğrenciler, yağmur suyundan faydalanarak okulun bahçesinde salatalık, biber, patlıcan ve domates gibi çeşitli tarım ürünleri yetiştiriyor. Okulun aydınlatma direklerine yerleştirilen güneş panelleri aracılığıyla elde edilen elektrikle de okulun dış aydınlatma ihtiyacı karşılanıyor. AA

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