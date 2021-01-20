ÖSYM'den ertelenen sınavlara ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.

2021 sınav takvimi açıklandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. AA

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