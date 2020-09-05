"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

ÖSYM'den KPSS adaylarına saat hatırlatması

05 Eylül 2020, Cumartesi 16:00
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek KPSS'ye girecek adaylara hatırlatma yapıldı.

Gözler KPSS maratonuna çevrildi

 

Buna göre, adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

AA

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gerçekten mi?

    ABD'de son 24 saatte 1032 ölüm ve 54 bin yeni vaka!

    Giresun Şehidi dualarla uğurlandı

    Türkiye 580. maçında Sırbistan karşısında

    ÖSYM'den KPSS adaylarına saat hatırlatması

    Salgının ağır seyrettiği Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son 24 saat

    Eğitim-öğretim istatistikleri açıklandı

    Trump: Daha fazla ülke İsrail ile normalleşecek

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Gözler KPSS maratonuna çevrildi

    Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme kararı

    AİHM Başkanı hatırlattı: Kuvvet kanunda olmalı

    'Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın'

    Sadece algı yönetimi ile ekonomik başarı olamaz

    Tatil gezmesi salgını arttırdı

    "Kabul edilebilir bir şey değil"

    Filistin'de OHAL 1 ay daha uzatıldı

    İnsanca yaşamak pahalılaştı

    Okul alışverişlerinde ciro çok düşük

    Abbas: ‘İlhakı kabul eden vatan hainidir’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP VE KEMALİZM: Kim kimin ömrünü uzatıyor?
    Faruk ÇAKIR

    Zalimi yanından kov!
    Ahmet BATTAL

    Spano marka işaret fişeği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AİHM Başkanı hatırlattı: Kuvvet kanunda olmalı
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bir gün bize “Haydi, dışarı!” diyecek
    Osman ZENGİN

    Gusül abdestinin farzı kaçtır?
    Rüstem GARZANLI

    Gazetemize, cemaatimize, meşrû heyetlerimize sahip çıkalım
    Genel

    Özdabak’ın annesi vefat etti
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yakınların öldü, sana oyuncaklar alayım!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.