Otizmli çocuklar zorlanıyor

Otizm Federasyon Başkan Yardımcısı ve Şafak Otizmli Bireyler Derneği Kurucu Başkanı Pervin Sabur, pandemi döneminde otizmli bireylerin yaşadığı değişikliklere uyum sağlamada zorluk çektiğini belirtti.

Gazeteduvar’daki habere göre bu süreçte rutinleri bozulan otizmli bireylerin kendilerini güvende hissetme duygusunun bozulduğunu ve bunun da hem çocuklar hem de aileler için zorlayıcı olabildiğini ifade etti. Otizmli bireylerinin eğitimlerinin sağlandığı rehabilitasyon merkezlerinin kapanmasının aileler açısından zor bir durum olduğunu ifade eden Sabur, “Uzaktan eğitim programı ile online eğitime geçilse de maalesef otizmli çocuklarımız için yetersiz kalıyor. Çünkü bu süreçte rutini bozulan, sınırlandırılan çocukları evde kalmaya ikna etmek, mobil uygulama üzerinden eğitim vermek bizim için oldukça güç. Bu süreçte karakolluk olan, pencereden atlamaya kalkan çocuklar oldu; aileler bu konuda çok mağdur. En büyük sorun da komşular. Bu süreci zor geçiren otizmli bireylere hakaret eden insanlar da var. Bu konuda çok şikâyet alıyoruz. Kolluk kuvveti yoluyla durumlar çözülmeye çalışılıyor. Aileler bilinçli ve hazır değillerse, evde sunabilecekleri imkânlar çoğu kişi için çok zor olabilir” dedi.

‘ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ SÜRECE DÂHİL EDİLEBİLİR’

Otizmli çocukların sosyal hayata katılımı için de tedbirler alınmasının yerinde olacağına dikkat çeken Sabur, “Aileler tükenmiş halledeler ve bu süreçte yardıma ihtiyaçları var. Gerekli önlemler alınarak özel eğitim merkezi öğretmenleri birebir görüşmeler ile sürece dâhil edilebilir. Ailelerin yükünü hafifletecek önlemlerin alınması faydalı olabilir” diye konuştu.