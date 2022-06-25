Özel üniversiteler de zamlandı

Vakıf üniversiteleri 2022-2023 öğretim yılında ücretlerine yüksek oranda zam yaptı. En çok zam yapan üniversitelerin başında ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi geliyor.

Özel okulların fiyatları uçtu Bilkent’in 62 bin 100 TL olan öğrenim ücreti önümüzdeki yıl 118 bin TL olarak açıklandı. Zam oranı yüzde 90’a yaklaştı. Birgün’ün haberine göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi de yüksek zam yapan üniversitelerden biri oldu. Üniversite 36 bin 450 TL olan öğrenim ücretini 62 bin 250 TL’ye yükseltti. Zam oranı yüzde 70’i aştı. Atılım Üniversitesi de yüzde 75’e yakın zam yaptı. Üniversitenin tıp fakültesinde 88 bin 300 TL olan öğrenim ücretini gelecek yıl için 155 bin TL’ye çıktı. Üsküdar Üniversitesi’nde de tıp fakültesi okumak için 150 bin TL’ye yakın ücret ödemek gerekiyor. Üniversitenin geçen yıl 110 bin 685 TL olan öğrenim ücreti 147 bin 630 TL’ye çıkarıldı. Haber Merkezi

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