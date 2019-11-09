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9 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Peygamberimiz bize örnek

09 Kasım 2019, Cumartesi 00:03
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, “Peygamberimizi (asm) seviyorum demek yetmez, hayatımız hayatına benzeyecek ki sevmenin içi boş olmasın” dedi.

Artvin’de, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in katılımı ile “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans düzenlendi. Artvin İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası faaliyetleri kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan İşliyen, ne kadar ibadet edilirse edilsin iyi insan olmadıkça, iyi komşu olmadıkça, iyi bir eş olmadıkça, iyi anne baba olmadıkça iyi bir mü’min olunamayacağını söyledi.

“Marifet konuşmak değil, yaşamak”

Konuşulan hakikatlerin yaşantıya uygulanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan İşliyen, “Marifet konuşmak değil, konuştuğumuzu hayatımıza yansıtmaktır. Salonlar doluyor, ama bazen Peygamberimizin (asm) ahlâkının hayatımızda azaldığını gözlemlemekten büyük bir üzüntü duyuyoruz. ‘Peygamberimizi (asm) seviyorum’ demek yetmez, sözümüz sözüne benzeyecek, hayatımız hayatına benzeyecek, ahlâkımız ahlâkına benzeyecek ki sevmenin içi boş olmasın” diye konuştu.

“Aile, toplumun son kalesi”

Ailenin bu toplumun elindeki en sağlam ve son kalesi olduğunu dile getiren İşliyen, şöyle devam etti: “Her birimiz arkeolojik kazı yapan arkeoloğun göstermiş olduğu hassasiyetle ailelerimize ve evlâtlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ailemize zaman ayırıp çocuklarımıza emek vermemiz gerekiyor. Aileyi kaybedersek bizi bir arada tutan bir neden kalmayacak. Allah korusun! Ailelerimiz, Allah’ın Resulünün (asm) ailesine benzemeli. Evde elbette tartışma olur. Ailedeki tartışma ve kavgalarda mahkemeye gitmeden aile büyüklerinin meseleye müdahil olması gerekiyor. Olayın sükûnetle halledilmesi önemli, mahkemeye taşınınca içinden çıkılmaz hale geliyor.”

AA

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