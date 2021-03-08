‘Plansızlık kaygılarımızı arttırıyor’

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, (Eğitim-Sen) koronavirüsü salgını sürecinde yeniden başlanan yüz yüze eğitim döneminde okullarda görülen Covid-19 vak’alarını açıkladı.

Köy okullarında eğitimin başladığı 15 Şubat tarihinden 5 Mart tarihine kadar geçen sürede tesbit edilen vak’alara ilişkin sayıları kamuoyuna duyuran sendikanın açıklamasında, “Mevcut plansızlık ve karar alma süreçlerindeki kaotik durum kaygılarımızı artırmaktadır” denildi. Eğitim-Sen’in açıklamasına göre okulların yeniden açılmasıyla birlikte Covid-19 pozitif olan öğretmen sayısı 25 olarak tesbit edildi. 23 öğrencide de koronavirüsü görüldüğünü belirten sendika bu dönemde kapatılan okulların adını da duyurdu. Normalleşme sürecine bir anda geçildiğini belirten sendika, “38 günlük bir planlamayla eğitim emekçilerinin iki doz aşısı tamamlanabilecekken bu yapılmadan okulların açılmış olması MEB’in kamusal sorumluluğu yerine getiremediğinin de bir göstergesidir” dedi.

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