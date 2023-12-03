Şimdi Hizmet Risale-i Nur Tarzı - Can Kardeş Aralık sayısı çıktı!

Bu ay Can Kardeş’te Mevlana Haftası, 07-17 Aralık’ta Sema Programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlikler de yer alacak.

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İREM DEMİR - İSTANBUL

Mevlana deyince Bediüzzaman Said Nursi’nin, “Hz. Mevlana benim zamanımda gelseydi Risale-i Nur’u yazardı. Ben de Hz. Mevlana zamanında gelseydim Mesnevi’yi yazardım.” Sözlerini hatırlamamak mümkün değil.

Bu zamanda şimdiki hizmetlerin neden “Risale-i Nur” tarzında olması gerektiğini 407’inci sayımızda anlatmaya çalıştık. Yılın bu son sayısında Can Kardeş derginiz yine eğlenceli ve dopdolu. Dergimizin tam ortasında sizin için özel notlar tutabileceğiniz duvar takvimi veriyoruz. Bakın bakın, bizi hatırlayın olmaz mı? Mehtap Yükselten ablamızın “Noel Baba Gelecek mi?” sorusuna hikayesiyle cevap veriyor. Miray, tıpkı filmlerde olduğu gibi, Noel Baba’nın bacadan gireceğini ve hediyeler dağıtacağını düşünüyor. Acaba gerçekten Noel Baba gelecek mi? Anne ve babası bu konuda Miray’a neler anlatıyor, hep birlikte okuyalım. İsmail Tezer ağbimizin kaleminden, Arif’in Dünyası’nda “Karıncadan İnsan Hakları”na başlığını taşıyor. Kahramanımız, bahçedeki karıncaların yardımlaşmasına hayranlıkla tanıklık ediyor. Arif’in ekmek kırıntısı taşıyan minik karınca ile sohbetini okumak için hemen sayfayı çevirin.

Dopdolu içerikler

Ne Haber sayfamızda Kübra Örnek Korkmaz ablamız çok önemli bir konuyu gündeme getiriyor; Filistin’i Oyunlarla Tanıyacağız.” Filistin’in tarihi, doğası, el sanatlarını içeren ve her yaşa yönelik oyunlarla kültürel değerleri anlatıyor. Mutlaka okuyun ve linkleri takip edin diyorum. Can Kardeşiniz de içerik çok... Bilmece, Bulmaca, Hayvanlar Alemi, Çizgi Roman, Mizah, Origami, Faaliyet… neler neler! Burada anlatmak için sayfamız kısıtlı. Biliyorum ki, sizin de zamanınız çok. Derginizi okuyun, inceleyin ve bu yılın son sayısının cildine yerleştirin olmaz mı?