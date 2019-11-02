Sınav masrafları el yakıyor

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB) okullara ders kitaplarını ücretsiz gönderiyor ve öğretmenlerin yardımcı ders kitaplarından yararlanması yasak.

Ancak liselere ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin okullarda gördükleri ders muhtevaları ile sınavda karşılaştıkları sorular çok farklı nitelikte. Bu sebeple sınavda başarılı olmak için ya özel ders alıyor ve kurslara gitmek zorunda kalıyorlar ya da her ders için yardımcı ve soru kitapları almaları gerekiyor. Kursların ücretleri il ve ilçelere göre değişmekle birlikte iyi bir kurs merkezinin yıllık ücreti 20 bin TL’yi aşıyor. Ancak aileler çocuklarını ortalama 10 bin TL’lik kurslara gönderiyorlar. Milliyet’in haberine göre alınan özel ders, konu anlatımlı soru kitapları derken bir sınav döneminde velilerin cebinden en az 15 bin TL çıkıyor.