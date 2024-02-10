Sınav ücretlerine yüzde 156 zam

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların başvuru ücretleri her sene artış gösteriyor. Geçen sene 115 lira olan YKS ücreti, bu sene yüzde 156’lık zamla 295 liraya çıktı. Geçen sene 260 lira olan YDS ise bu sene 490 liraya yükseldi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, konuyla ilgili “Gerçek enflasyonu ÖSYM açıklamış oldu” ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlara her yıl milyonlarca kişi başvuruyor. Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler, atama bekleyen öğretmenler, akademide görev almak isteyen milyonlarca kişi. Yeterli puanı alamayan binlerce kişi ise bir sonraki sene tekrardan sınavlara başvuruyor. Sınav başvuru ücretleri de enflasyona bağlı olarak her sene katlanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular 1 Şubat’ta başladı. 2023 yılında oturum başına 115 lira başvuru ücreti, yüzde 156’lık zamla 295 liraya yükseldi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve dil olmak üzere toplam üç oturuma da katılacak öğrencilerden 885 lira ücret yatırmaları isteniyor. ‘ÖSYM BAŞKANI BİR TÜCCAR GİBİ DAVRANMIŞ’ Eğİtİm Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, öğrencilerin girmek zorunda oldukları sınavlardan ücret alınmaması gerektiğini belirterek, “ÖSYM Başkanı tam bir tüccar gibi davranmış, geçen yıl 115 TL olan sınav harçlarını yüzde 156 oranında zamla artırarak 295 TL yapmıştır. Yetmemiş, gecikmeli sınav harcı yatıracaklar için yüzde 50 artı zammı uygun görmüştür” dedi. Haber Merkezi



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