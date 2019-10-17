"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Sınır ilçelerinde eğitim hakkında Bakan Selçuk'tan bilgilendirme yapıldı

17 Ekim 2019, Perşembe 14:45
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesine ilişkin, "Eğitime ara verilen okullarda öğrencilerin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime ara verilen bazı sınır ilçeleriyle ilgili her türlü tedbirin alındığını söyledi.

 

Selçuk, beraberindeki Vali Abdullah Erin ile terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda hasar gören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulhakim Karadağ'dan bilgi alan Selçuk, müdürlük personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in yanında olmak, yurdun tamamına yayılan milli birlik ve beraberlik ruhunun tüm yoğunluğuyla Akçakale'de bulunduklarını ifade etti.

Askerlere muvaffakiyet dileğinde bulunan Selçuk, "Aksamadan, kesintiye uğramadan sürdürülmesi gereken vazifelerden biri de elbette eğitimdir. Eğitimde duramayız, bekleyemeyiz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, sınır illerinin güvenlik tedbiri gerektiren ilçelerinde eğitime ara verilmeden devam edebilmek adına birtakım tedbirler alındığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu bölgede eğitim gören gençlerimizin eğitim süreçlerinin aksamadan devam edebilmesi adına hassas bir çalışma yürüttük. Hazırlıklarımızı da tamamladık. Bu kapsamda Şanlıurfa ve Mardin illerimizin Suriye sınırında yer alan ilçelerinde eğitim kurumlarının öğrencilerin derslerinden geride kalmamaları, üst öğrenimlere giriş sınavında mağduriyet yaşamamaları, planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve eğitim personelimize yönelik alınan tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi söz konusu. Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz. Orta öğretimde misafir öğrenci yerleştirme işlemleri, ilgili komisyonlarca, komisyon şartı aranmaksızın yapılmasına yönelik işlemler hayata geçirilmiş durumdadır. Rehberlik ve araştırma merkezlerimiz, okullarımızda psikososyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizi tespit edecek, ilgili ekiplerce gereken planlamalar yapılacak. "

"Eğitimin aksaması söz konusu olamaz"

Okul değişikliği yapan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edebilmesi için gereken tedbirlerin alındığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır. Öğrencilerimizin farklı okullarda pansiyona yerleştirilebilmesi, farklı yerleşim yerlerinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanabilmesi için de gerekli tertibat alınmıştır. Öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sanal sınıf uygulaması da kullanılabilmektedir. Yani, isteyen öğrencilerimiz sanal sınıflarda da istediği şekilde tüm dersleri alabilir. Platformun cep telefonu üzerinden kullanımı halinde de 3 GB'ye kadar ücretsiz kullanım söz konusudur. Valiliklerimiz ise eğitim faaliyetlerinin devamı için yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz için güvenlik, barınma gibi her türlü görevlendirme için tedbirleri almıştır."

Yürütülen harekatın çok kutsal olduğunu ve Allah'ın izniyle kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını beklediklerini, buna olan inançlarının da tam olduğuna işaret eden Selçuk, "Bu süreç bize bir kez daha göstermiştir ki milletimiz birlik ve beraberliğini tüm dünyaya göstermektedir. Mehmetçik'imiz ile yaşadığımız haklı gururu, eğitim ordumuzla milletimize yaşatacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu bağlamda benim burada gördüğüm çalışmalar, son derece yerinde ve yetkin biçimde." ifadelerini kullandı. 

Bakan Selçuk, bölgedeki okullarda eğitime verilen aranın devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "Okullarda şu an eğitimin devam edebilmesi için şartları inceliyoruz. Duruma göre kararlarımızı alıyoruz. Bunları takip ediyoruz." karşılığını verdi.

AA

Etiketler: meb, selçuk, harekat, sınır
Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜSİAD'dan ABD ve AB'ye 'Barış Pınarı' mektubu

    'Yaptırım söylemleri NATO ruhuyla bağdaşmıyor'

    Esad: Saldırıları karşılık vereceğiz

    Erdoğan - Pence görüşmesi devam ediyor

    AB ve İngiltere'den Brexit ile ilgili yeni anlaşma

    Sınır ilçelerinde eğitim hakkında Bakan Selçuk'tan bilgilendirme yapıldı

    Sağlıksız yemenin maliyetine ilişkin dudak uçuklatan rakamlar!

    2020 yılı merkezi yönetim bütçesi TBMM'ye sunulacak

    Bakan Akar'dan 'kimyasal silah' açıklaması

    Yeni Zelanda’daki caniyi yakalayan polislere cesaret ödülü verildi

    ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü tepki çeken ''beğeni''yi geri aldı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın acı günü

    Yasalaşan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinde hangi maddeler var?

    Dokuzuncu gününde Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Göçmenler pazarlık konusu olmamalı

    Kumar reklâmları endişe verici

    Trafik cezaları keyfî mi?

    Bu tavırla işler daha kötüye gider

    Engelli emekli maaşı arttırılmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ba’de harabi’s-Suriye
    Cevher İLHAN

    Operasyon üzerinden “oyun içinde oyun”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Deizme cevap verip çürütecek kitap var mı?”
    Süleyman KÖSMENE

    Cafer-i Sadık’ı (ra) tanıyalım
    Genel

    Göçmenler pazarlık konusu olmamalı
    Genel

    Yasalaşan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinde hangi maddeler var?
    Faruk ÇAKIR

    Orta seviyeli tuzak
    Genel

    Trafik cezaları keyfî mi?
    Genel

    Bu tavırla işler daha kötüye gider

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.