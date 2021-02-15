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15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

'Şubatın son haftasında öğretmenlere aşı yapılmasına başlanacak'

15 Şubat 2021, Pazartesi 11:07
Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada öğrenci ve öğretmenlerle İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra ilk ders zilini çaldı.

 

Bakan Selçuk, okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin bütün köy okulları ile beraber Gödekli Köyü İlkokulunda da 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zilini çaldıklarını söyledi.

"6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlandı"

İkinci yarıyılın hayırlı olmasını dileyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz."

Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili attıkları tüm adımların uzun süren araştırmalar ve planlama süreçlerinin sonunda belirlendiğini ifade ederek, bunun için çalışmaları adım adım yürüttüklerini dile getirdik.

Sağlık güvenliğinin adil ve kontrol edilebilir olmasının kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Selçuk, "Bu kararlılıkla bütün evlatlarımızın aynı sağlık güvenliği imkanları içinde olması için 27 Temmuz 2020'de Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' kapsamında bir kılavuz yayımladık." dedi.

"Şubatın son haftasında öğretmenlere aşı yapılmasına başlanacak"

Bu kılavuzda okul sınırları içinde öğrencilerin nerede ve nasıl hareket edeceklerine, hangi alanlarda ve şartlarda ders yapacaklarına, okulun hangi alanlarında ne tür faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğine ve öğretmenlerin alacağı tedbirlerin ne olacağına ayrıntılı bir şekilde yer verdiklerine değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Sınıf, öğretmenler odası, okul bahçesi gibi bir okul binasında aklınıza gelebilecek her ortak kullanım alanı için ayrı ayrı kurallar belirledik. Kılavuzun yayımlanmasının hemen ardından okullarımızın hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına 'Okulum Temiz' belgelendirme programını yürürlüğe aldık. Bugün itibariyle okulların yüzde 98,2'sini oluşturan 49 bin 361 okulumuz, 'Okulum Temiz' belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi. Bunların yanında okulla bir bağı bulunan herkesin HES uygulaması ile Kovid-19 virüsüne yakalanmış olması ve temaslı olma durumları okul müdürlerine bildirilmektedir. Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığına iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubatın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak."

AA

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