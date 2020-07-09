Tatilde hayatı öğrenin

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Çocuklar yaz tatilini bilgisayarda oyun başında değil, meslekî tecrübe kazanıp, hayatı öğrenerek geçirsin” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19 salgını dolayısıyla eğitimlerine Mart ayı ortalarından itibaren uzaktan devam eden öğrencilerin yaz tatilinin başlamasıyla bilgisayar başında daha fazla zaman geçirmesinin internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabileceğine dikkat çekerek, ailelere çocuklarını yaz tatilinde meslek öğrenebilecekleri güvenli işyerlerinde çalıştırıp hayata hazırlamaları çağrısında bulundu. Baran, “Çocuklar yaz tatilini bilgisayarda oyun başında değil, mesleki tecrübe kazanıp, hayatı öğrenerek geçirsin” dedi. Baran, “Çırak olarak iş hayatına ilk adımı atan gençlerimiz hem meslekî tecrübe hem de hayat tecrübesi kazanmış olacak. Ailesi ve kendisi yeteneklerini keşfederek kariyerini daha doğru planlayacak. Çalışan, üreten, meslek sahibi gençler ekonomi ve ticaretimizi emanet edeceğimiz mirasçılarımız olacak” dedi.

Hem meslek, hem hayat tecrübesi

Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde gençlerin zamanının büyük bölümünü evde geçirmek zorunda kaldığını ifade eden Baran, yeni normalleşme sürecinde kontrollü çalışma ve sosyal hayat ile hijyen, maske ve mesafe kurallarının gözetildiği güvenli ortamlarda ailelerin 15 yaşını doldurmuş çocuklarını çırak olarak çalıştırabileceğini söyledi. Baran, bu sayede çocukların iletişim kurmayı, çalışarak para kazanmayı, alın terinin değerini öğrenirken diğer taraftan hayata hazırlanacağını söyledi. Baran, iş hayatına küçük yaşta başlamanın ileriki yıllarda avantaja dönüşeceğini ifade etti. Erken yaşta iş hayatına başlamasının çocuğun meslekî tecrübe kazanması ve özgüveninin oluşması açısından önemli olduğunu vurgulayan Baran, bu sayede aile bütçesine de katkı sağlayacağını ifade etti.