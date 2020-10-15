Temizlik kurallarını çok iyi anlatmamız gerekiyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Okul, aile ve öğrenci üçgeninde en önemli konu hijyen kurallarının doğru öğretilmesi” dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, eğitime başlayan çocukların aileleri için önemli uyarılarda bulundu. Okul, aile ve öğrenci üçgeninde koronavirüs salgınından nasıl korunabileceği hakkında bilgi veren Özyaral, “Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen. Hijyen kurallarının doğru öğretilmesi ve bunun oyunla yapılması gerekmektedir. Ailelerin bunu korkutucu unsur olarak tanımlamamalı. Korku ve endişe birbirine karıştığı zaman çocuklar için ileride travmatik başka problemler ortaya çıkar. Olayı doğru ifadelerle anlatmak gerekiyor” dedi.

En doğrusu su ve sabunla yıkamak

Prof. Dr. Özyaral, “3-4 yaşındaki çocuklar maskesiz neredeyse çıkmıyorlar, onlar çok daha kolay ve çabuk öğrenebiliyor. Yaşanılan bölgeyi de iyi tanımak gerekiyor. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın, dış ortamdaki kişilerin davranışları da çocukların üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler oluşturacaktır. Halkla yapılan temasta, alış veriş süreçlerinde maskenin önemini de defalarca dile getirmek gerekiyor. Yapılması gereken yemek yemeden önce ve sonra, tuvaletlere girmeden önce ve sonra, dersliklere girmeden önce ve sonra mutlaka ellerin bir antiseptikle temizlenmesi gerekiyor. Aşırıya kaçmadan en doğrusu su ve sabunla yıkamaktır. Sabunu da toplu yerlerde sıvı tercih etmek gerekir” dedi.

HER GÜN AVUÇ İÇİ KURU YEMİŞ

Okula gidecek çocukların beslenme çantaları için de tavsiyelerde bulunan Özyaral, her gün avuç içi kadar kuru yemiş tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek önemli tavsiyelerde bulundu: “Beslenme çantalarının içerisinde hiçbir şekilde kutulanmış ürünler koyulmamalı. Meyve suyunu kendiniz sıkıp çocukların suluklarına yerleştirmelisiniz. Tercihim mevsim sebze ve meyveleri tüketmeleridir. Her gün ceplerine onların avuç içi kadar 1-2 adet badem, fındık, ceviz, kuru incir, kuru kayısı, kuru erik koyabilir. Herkesin avuç içi kalbi kadardır. Kaju ve yer fıstığından kaçınıyoruz, çünkü çocuklar bunlara alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Küçük yaştaki çocuk- larımız için bunlar hariç diğer kuru meyve ve kuru yemişleri tuzlanmamış, sade ürünleri tercih etmeleri gerekiyor.”

SİLGİ- KALEM ALIŞ VERİŞİNE DİKKAT!

Özyaral, “Çocuklar, silgi ısırırlar, kalem ısırırlar, masaya bırakırlar, bu eşyaları ortak kullanırlar… Burada hiçbir şeyin ortak kulla- nılmaması gerekiyor. Oyun planlamacısı ve kurgulayıcısı da mutlaka öğretmenlerin kendisi olmalı. Anne ve babaya oyun kurallarını öğretme görevi de düşüyor. Arkadaşlarıyla yapacağı oyunlarda 2 metrelik mesafenin önemini anlatmak lâzım. Bunların hepsi son derece önemli” dedi. İstanbul - Yasin Aydın