Teneffüs süreleri 15 dakikaya çıkarılıyor

Tenefüs süresi 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarılacak. Peki, hangi okullarda bu uygulamaya geçilecek? Tenefüs süreleri okul giriş-çıkış saatlerini etkilecek mi?

Öğrencilerin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı. Tenefüs süreleri uzayacak.

Mevcut durumda tenefüs süreleri 10 dakika, tenefüsler 5 dakika daha uzayacak ve 15 dakika olacak. Sadece ilkokul ve ortaokullarda tenefüs süreleri uzatılacak. Yürütülen çalışmaya göre, 15 dakikalık tenefüs uygulamasına tam gün eğitim verilen okullarda geçilecek.

Okulların yüzde 85'inde tenefüs süreleri uzatılacak. Yüzde 15'i ise tam gün eğitim veremediği için uzatılamayacak.

Tenefüs süresinin uzatılması okula giriş çıkış saatlerini etkileyecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu kapsamda kararı illere bırakacak.

Bölgesel olarak okula giriş çıkış saatleri yeniden düzenlenecek. Okul müdürleri ve valiler okul giriş çıkış saatlerinin değişimi için karar alacak. Burada önemli olan kriter illerin trafik yoğunlu, güneş doğuş ve batış saatleri olacak.

Tenefüs saatlerindeki düzenleme için Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik değişikliğine gidecek. Bu kapsamda da yönetmelikte yeralan, "Tenefüs süreleri 10 dakikadan az olamaz ifadesi 15 dakikadan az olamaz" ibaresi ile değiştirilecek.

Bakanlık bu hafta illerde vali ve okul müdürlerinden görüş alacak. Yapılan araştırma sonucunda da çalışmanın tamamlanması bekleniyor. Tenefüs düzenlemesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.