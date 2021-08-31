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31 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

'Tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı'

31 Ağustos 2021, Salı 14:42
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hitap etti.

Yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen sorular ve cevapları

 

Öğretmenlere, "Aynı idealin farklı cephelerinde birlikte çaba sarf ettiğimiz kıymetli mesai arkadaşlarım." diye seslenen Özer, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim camiasının alışılmadık, zor yollardan geçtiği zamanları birlikte yaşadıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şöyle konuştu:

"Dünyada dengelerin yeniden sağlanmaya başladığı, bilimin ışığındaki önlemler rehberliğinde yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği şu günlerde, artık ülkemizde de yüz yüze eğitime başlamanın arifesindeyiz. Eğitim, çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarından birisi. Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı. Bizi bekleyen zor ve kutsal görevde, hepimizin işini kolaylaştırmak için canla başla çalıştığımızı ifade etmeyi görev biliyorum.

İçinde bulunduğumuz zor koşullarda, hayat geçmiş normallerine dönene kadar eskisine göre belki iki kat daha dikkatli, iki kat daha sorumluk sahibi olmamız gerekecek. Bununla beraber, biliyorum ki öğretmenlik, kalple seçilen bir meslek. Sizler zaten evlatlarımızın hayatlarına ışık olabilmek için daha en baştan o sorumluluğu severek üstlendiniz."

"Önümüzdeki hassas geçiş sürecini yönetebilmek için eğitim programı hazırladık"

Çocukların öğretmenlerini, öğretmenlerin de çocukları özlediğine vurgu yapan Bakan Özer, "Dijital eğitimde ne kadar önemli adımlar atmış olursak olalım uzaktan eğitim, bir sınıf içerisinde öğrencinizin gözünün içine bakarak ders anlatmanın kıymetiyle kıyas edilemez. Bu bakımdan önümüzdeki hassas geçiş sürecini yönetebilmek için işinize çok yarayacağına inandığımız bir eğitim programı hazırladık." diye konuştu.

Özer, öğretmenlere üç gün boyunca, "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumlarını Desteklemek", "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları" ve "Kovid-19 Salgın Sürecinde Önleyici Tedbirlerin Alınması" konularında bilgiler verileceğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin bundan sonraki süreçte desteklerini ve iş birliklerini esirgemeyeceklerine, çocukların parlak bir geleceğe ulaşmaları için üstün çaba sergileyeceklerine inandığını dile getirerek, tüm öğretmenlere başarı dileklerini sundu.

AA

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