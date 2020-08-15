Türk Telekom: Uzaktan eğitim trafiğini yönetebiliriz

Türk Telekom, 2020 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını, Önal’ın yanı sıra Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sürecine ilişkin altyapıda yapılan çalışmalar ve sürece ilişkin de bilgi veren Önal, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl marttan itibaren uzaktan eğitimi yaşadık. Daha önceki eğitim sürecini sağlıklı şekilde yürüttük. Bu yıl aynı ölçek ve yoğunluktaki trafiği yöneteceğimizi düşünüyoruz. Eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğini göz önünde bulundurarak o zaman yeniden değerlendirmemiz lâzım. Biz MEB’in geçtiğimiz yılki yoğunluğunu yönetebiliriz. Pandemi döneminin etkilerinin yoğun olduğu Mayısta YÖK ile MEB’inkine benzer bir görüşmemiz oldu. Üniversitede MEB gibi tek platform yok. Her okulun kendi formatı ve sistemi var.”