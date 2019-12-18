Ücretli öğretmenlik insan haklarına aykırı

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, “Yüz binlerce öğretmen adayı atanmayı beklerken, öğretmen açığının, ucuz iş gücü olarak görülen ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılması kabul edilebilir bir şey değildir. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik, insan haklarına ve çalışma ahlâkına aykırı bir uygulamadır” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, anayasal ve yasal hakları kısıtlanmış, aile bütünlüğü bozulmuş sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi ve sözleşmeli istihdamdan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunarak, “Yüz binlerce öğretmen adayı atanmayı beklerken, öğretmen açığının, ucuz iş gücü olarak görülen ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılması kabul edilebilir bir şey değildir. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik, insan haklarına ve çalışma ahlâkına aykırı bir uygulamadır” dedi. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi konusundaki mücadelelerine devam ettiklerini kaydeden Çakırcı, “17 Aralık’ta Şırnak’ta, 30 Aralık’ta ise Ankara’da bu konuyla ilgili eylem yapacağız. Bu eylemlere sadece sözleşmeli öğretmenlerimizi değil, tüm eğitim çalışanlarını bekliyoruz. Sözleşmeli ve benzeri uygulamaların sona erdirilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi talebimizi bir defa daha haykıracağız diye konuştu.

Memnun edilen öğretmen başarıyı arttırır

Ucuz ve güvencesiz istihdama, emek sömürüsüne karşı olduklarını ve yıllardır bu soruna dikkat çektiklerini belirten Çakırcı, “Eğitim çalışanlarının kalkınmada öncelikli yörelerde uzun süre kalmalarını sağlayacak uygulamalara, teşviklere ihtiyaç olduğunu, öğretmen açığının ancak bu şekilde kapatılabileceğini söylüyoruz. Yerinden ve işinden memnun öğretmenler, istihdamda güçlük çekilen yerlerde eğitimde kaliteyi ve başarıyı arttıracaktır” şeklinde konuştu.

Ek göstergede somut adım atılmalı

3600 ek gösterge vaadinin somut adıma dönüştürülmemesinin eğitim çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren Çakırcı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge konusunda adım atılmasını bekliyoruz. Ek gösterge çalışmasının bütün eğitim çalışanlarını kapsamasını; Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir an evvel çıkarılmasını, öğretmenliğin kariyer mesleği hâline getirilmesini istiyoruz” dedi.

Eğitim çalışanlarını koruyacak tedbirler alınmalı

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusuna da temas eden Ramazan Çakırcı, eğitimcinin itibarını daha da arttıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunun söyledi. Çakırcı, “Bunun için, yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düşmektedir. Herkesi ilgilendiren, herkesin ilgili olduğu bir meselede, toplumsal duyarlılık bilinci ve farkındalık oluşturmak için herkes elinden geleni yapmalıdır” diye konuştu.

HABER: RECEP GÖREN