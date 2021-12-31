Üniversitelerden art arda uzaktan eğitim kararı

31 Aralık 2021, Cuma 17:00
Omicron varyantının yayılması sebebiyle birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldığını duyurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından duyurdu.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimize Covid-19 pozitif vak’a sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz Yarıyıl sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verilmiştir” Koç Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 7 Ocak 2022’ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler dışında diğer bütün derslerin ve final sınavlarının uzaktan çevrimiçi yapılması kararı alındığını duyurmuştu. Boğaziçi Üniversitesi ise 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıklamıştı. Işık ve Acıbadem Üniversitesi ise uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.
Habber Merkezi
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