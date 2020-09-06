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7 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Üniversiteliler mutsuz

06 Eylül 2020, Pazar 23:10
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2004-2019 yıllarını kapsayan ‘Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi’ araştırmasından ilginç sonuçlar çıktı.

2004 yılında herhangi bir okul bitirmeyenlerin yüzde 54,4’ü ‘mutluyum’ derken, ilkokul mezunları arasında bu oran yüzde 57,7, ortaokul mezunları arasında yüzde 58,3, lise mezunları arasında yüzde 58,2 ve üniversite mezunları arasında ise yüzde 66,8 oldu. Herhangi bir okul bitirmeyenler arasında ‘mutsuzluk’ oranı yüzde 18,6, ilkokul bitirenler arasında yüzde 11,6, ortaokul bitirenler arasında yüzde 10,4, lise bitirenler arasında yüzde 10,4, üniversite bitirenler arasında ise yüzde 7,7 oldu. 2019 yılında ‘mutluyum’ diyenlerin oranı, herhangi bir okul bitirmeyenler arasında yüzde 55,4, ilkokul mezunları arasında yüzde 51,8, ortaokul mezunları arasında yüzde 52,3, lise mezunları arasında yüzde 50,8 ve üniversite mezunları arasında ise yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Sözcü’nün haberine göre, bu dönemde ‘mutsuzum’ diyenlerin oranı, herhangi bir okul bitirmeyenlerde yüzde 14,9, ilkokul mezunlarında yüzde 13,5, ortaokul mezunlarında yüzde 12,6, lise mezunlarında yüzde 12,6 ve üniversite mezunlarında ise yüzde 11,9 oldu.

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