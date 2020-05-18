'Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

MEB tarafından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

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