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Velilerin cebi yanacak

06 Eylül 2019, Cuma 22:03
Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi, öğrencinin eğitim maliyetine ilişkin bir araştırma yaptı. Okul öncesi eğitimden başlayarak ilköğretimin sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için yapılan ortalama eğitim harcaması 26 bin 710 TL.

Sendika, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Araştırması ve çeşitli verilerin kullanılarak eğitim süreci içerisindeki bir öğrencinin okula masraflarının hesaplandığı araştırmada, yapılan eğitim harcamalarının hesaplanması sürecinde öğrencilerin okula başlangıç masraflarının yanı sıra velilerin, eğitim kademesi içerisinde okul öncesi eğitimden ortaöğretimin sonuna değin geçen sürede yaptığı kırtasiye, öğretim materyali, okula yapılan düzenli bağışlar, gezi ve etkinlikler, ulaşım ve beslenme/yemek giderleri gibi kalemlerin hesaplamaların içerisinde kullanıldığı bildirildi.

Öğrencinin velisine maliyetinde artış yaşandı

Eğitim düzeylerine göre öğrencinin başlangıç masraflarına bakıldığı zaman; okul öncesi eğitime yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafının 785 TL, ilkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masrafının 1.190 TL, ortaokul düzeyinde eğitime başlayan bir öğrenci için 1.235 TL ve ortaöğretim düzeyinde ise bir öğrencinin ortalama eğitim masrafı 1.245 TL şeklinde hesaplandı. Okul öncesi eğitimden başlayarak ilköğretimin sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için yapılan ortalama eğitim harcamasının 26 bin 710 TL. Eğitim süreci içerisine dâhil olan bir öğrenci için okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar yapılan masraflar velisine eğitim maliyeti olarak aylık ortalama 251 TL olarak yansıyor. 2018-2019 öğretim yılında öğrencinin veliye eğitim maliyeti 218 TL iken, 2019-2020 yılında 15,1 oranında yaşanan bir artışla birlikte ortalama 251 TL olacağı tahmin edilmekte. Servis ücreti, kantin ve yemekhane gibi ücretlerin de eklenmesiyle birlikte velilerin eğitim maliyetinde artış yaşandı.

Devlet her bir çocuk için en az 251 TL yardım yapmalı

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada, eğitimin, devlet tarafından ücretsiz bir şekilde halka sunulduğu hatırlatılırken, “Eğitim içerisinde yapılan masraflar göz önünde bulundurulduğunda devletin çocuğu okula giden, okul öncesi dâhil, memurlara çocuk yardımını en az 251 TL’ye çıkarması gerekmektedir. Alt gelir grubundaki ailelere de ilköğretime giden her bir çocuk için en az 251 TL yardım yapılmalıdır” denildi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın okul içerisinde gerçekleştirilen harcamaların önüne geçmek için okullara belli bir bütçe ayırarak, öğrencilerden sınıf donanımları, kaynak kitaplar, araç gereç gibi ihtiyaçlar için para alınmasının önüne geçmesi istenilen açıklamada şunlara yer verildi: “Hâlihazırda öğrencilerin eğitim hayatlarındaki giderleri velilere oldukça büyük yük olmaktadır. Aidat, sınıf donanımları, kaynak kitaplar, araç gereç gibi harcamaların da velilerden alınması bu yükü daha da arttırmaktadır. Eğitim, toplumlar için oldukça önemlidir. Eğitim hayatının devamı için ailelerin maddî anlamda karşılaştıkları zorlukların devlet tarafından hafifletilmesi elzemdir. Unutulmamalıdır ki, en büyük yatırım, eğitime, çocuklarımıza yapılan yatırımdır.” 

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: okul, kırtasiye
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