Yaz okullarında yüz yüze eğitim zorunluluğunu kalktı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde bu yıl açılacak yaz okullarında öğretimin yüz yüze ya da uzaktan yapılmasıyla ilgili kararı, üniversitelere bıraktı.

Üniversitelerin yaz okullarında bu yaz uzaktan öğretim yapılabilecek. Üniversitelerde yüz yüze öğretim, 2021-2022 güz döneminden itibaren başlayacak. YÖK, 7 Temmuz’da, yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar almıştı. Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimini başlatması üzerine YÖK, bugün üniversitelere bir yazı gönderdi. YÖK’ün “Yaz Öğretimi Eğitimleri” konulu yazısına göre; üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar, bu seneye mahsus olmak üzere uygulanmayacak. YÖK’ün 7 Temmuz’da aldığı karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerin yaz okullarında bu yaz uzaktan öğretim yapılabilecek. Ankara - anka

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