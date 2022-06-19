YKS'de ikinci oturum başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi bugün gerçekleşiyor. Alan Yeterlilik Testleri'nde adaylara 160 soru için 180 dakika süre verilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda dün yapılan Temel Yeterlilik Sınavı'nın (TYT) ardından bugün Alan Yeterlilik Testi gerçekleşiyor. 2 milyon 58 bin aday, 4 yıllık üniversite programlarını tercih edebilmek için ter döküyor. Alan Yeterlilik Testleri'nde adaylara 160 soru için 180 dakika süre verilecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

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