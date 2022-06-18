"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

YKS heyecanı başladı

18 Haziran 2022, Cumartesi 10:30
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

2022-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verilecek.

TYT adaylarının Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru için 165 dakika süreleri olacak.

81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak.

 

Her sınav merkezinde en az bir olmak üzere YKS'de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylar için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girecek.

 

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Sınavlarda, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, kendi maskeleriyle sınava geldi.

Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacak.

TYT'ye geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurban Bayramı hareketliliği başladı

    "Fenerbahçe ile ilk turda karşılaşmak istemezdim"

    Batı Avrupa alarm durumuna geçti: Sıcaklıklar rekor seviyelerde

    EGM'den ''kollukta ifade" açıklaması

    YKS heyecanı başladı

    Skolyoz hastalığına dikkat çekildi

    Tek hedef demokrasiyi yeniden inşa etmek

    Mariupol vahim durumda

    Sığınmacı sayısında dünya birincisiyiz

    Memurlar itiraz etti

    AP’den Yunanistan’ı kınama çağrısı

    Zamlarla baş edemez olduk, işin içinden çıkamıyoruz

    400 bin üniversite mezunu icralık

    Demirel rahmetle yâd edildi

    Maddi kaynaklı intiharlar artıyor

    Akaryakıtta zammın sebebi dolardaki yükseliş

    Dolarda korkutan tahmin

    Zamlara ‘dur’ diyen yok mu?

    Kepenk kapatan esnaf sayısı artıyor

    Enflasyon AB’nin 9 katı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratların dine hizmetleri
    Ahmet BATTAL

    Ata yakışan gözlük
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    “Bugün gazetemizde resmi ilân yoktur!”
    Halil ELİTOK

    Zulme boyun eğmeyenler (2)
    Faruk ÇAKIR

    Güzel ve örnek haber
    Genel

    Tek hedef demokrasiyi yeniden inşa etmek
    Cevher İLHAN

    Vefatının yedinci yılında merhum Demirel - 2
    İlimdar Kaya

    Millet İttifakı ülkenin önünü açacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.