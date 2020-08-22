YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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