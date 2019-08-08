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8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

YÖK Başkanı açıkladı: YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı

08 Ağustos 2019, Perşembe 18:36
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildiğini bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16-21 Ağustos 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresini uzattık. Hayırlı olsun."

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı anımsatıldı.

Duyuruda, üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadığı, bu kayıtların önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı. 

AA

Etiketler: yks, yök
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