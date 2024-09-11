Yurt zamları kayıt dondurttu

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’ndeki yurt ücretlerine yapılan zam, öğrencileri çaresiz bıraktı. 6 bin lirayı aşan yurt fiyatları nedeniyle bazı öğrenciler okulu dondurdu.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin barındığı Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan Öğrenci Köyü’nde geçtiğimiz aylarda aidatlara yapılan yüzde 300 zam öğrencileri çaresiz bıraktı. 2023-2024 öğretim yılında iki kişilik oda aidatı aylık kişi başı 1480 lira ve üç kişilik oda aidatı ise 1250 lira iken; 2024-2025 öğretim döneminde iki kişilik oda aidatının aylık kişi başı 6 bin liraya ve üç kişilik oda aidatının ise 5 bin liraya çıkarıldığı açıklanmıştı. Öğrencilerin ve ailelerinin bütçelerini aşan bir yük haline gelen zamlar, ciddi bir barınma krizini de beraberinde getirdi. Birçok öğrenci, yapılan zamla beraber Öğrenci Köyü’nden kaydını sildirmek zorunda kaldı. Kayıt sildiren öğrenciler ne ev bulabiliyor ne de özel yurt fiyatlarını karşılayabiliyor.

BirGün’ün haberine göre İngilizce Tercümanlık Bölümü öğrencisi Ayşe Nur Yigen, bir hafta içerisinde kayıt ücretiyle beraber 10 bin TL yurt ücreti ödemesinin imkânı olmadığı için kaydını yenileyemediğini ifade etti.

Haber Merkezi