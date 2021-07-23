Yüz yüze eğitim başlasın

Eğitimden kopuşun hızlandığı gerekçesiyle bir an önce yüz yüze eğitime dönülmesi çağrısı yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci 1,5 yıla yakın süredir yüz yüze eğitimden mahrum. Uzaktan, online şekilde yürütülen süreçte milyonlarca çocuğun öğrenimden geri kaldığı düşünülüyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı uzaktan eğitim verilerine göre 4 milyon 247 bin öğrenci EBA’yı aktif kullanamadı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) eski Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın geçen yıl Independent Türkçe’ye yaptığı açıklamaya göre ise uzaktan eğitimle dersleri takip edemeyen öğrenci sayısı 7 milyon. Salgının tam anlamıyla kontrol altına alınmış olmaması ve yeni varyantlarla ilgili belirsizlik “Bu yıl da uzaktan eğitime mi başvurulacak?” sorusunu akıllara getirdi. Uzaktan eğitimin yüz yüzenin alternatifi olmayacağını savunan isimlere göre zorunluluk sebebiyle 1,5 yıl boyunca online eğitime başvurulmuş olunsa da artık bu süreç sona erdirilmeli. VU Amsterdam Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu, “En az 3 milyon çocuk eğitimden kopmuş olabilir” dedi.