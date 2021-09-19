Yüz yüze eğitim devam etmeli

Uzmanlar ve veliler okulların yeterli tedbir alınmadan açıldığını, ancak çocukların sosyalleşmesi ve daha iyi eğitim alması için okulların açık olması gerektiğini söylüyor.

‘’Dünyanın dört bir yanında okul çağındaki çocuklar, COVID-19 salgını ve karantina tedbirleri nedeniyle yüz yüze eğitimin tahmini olarak 1,8 trilyon saatini kaçırdı.’’

Bu tesbit Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) ait. UNICEF’e göre küresel çapta 11 ülkede yaklaşık 131 milyon okul çağındaki çocuk, Mart 2020’den Eylül 2021’e kadar yüz yüze eğitim saatlerinin dörtte üçünü kaçırdı. Bunların yüzde 59’u yani yaklaşık 77 milyonu yüz yüze eğitimin neredeyse tamamından mahrum kaldı. Bu arada Türkiye, salgına karşı bir dizi tedbir alarak ülke genelinde yüz yüze eğitime 6 Eylül itibariyle başladı. Ancak vak’a sayılarının 30 bine dayandığı şu günlerde, Edirne, Tokat, İzmir, Tekirdağ, Samsun ve Ordu gibi pek çok ilde sınıflar karantinaya alındı.

Veliler hala tedirgin

Euronews’e konuşan ve adının yazılmasını istemeyen iki çocuk sahibi A.Ö, gönül rahatlığı ile çocuklarını okula gönderemediğinden bahsediyor. Ancak çocukların sosyal gelişimlerini sağlayabileceği ve daha verimli eğitim alabileceği tek yerin de okullar olduğunun altını çiziyor. İki çocuk velisi A.Ö, okullarda kurallara uyulmadığından ve alınan önlemlerin yetersiz olduğundan da bahsediyor. “Korkuyoruz, ama bir yandan da çocukların sosyalleşmesi ve daha iyi eğitim alması için okullar şart. Önlem deniliyor, ama sınıfta bir dezenfektan var bir de pozitif vaka çıkan sınıflarda ateş ölçümü söz konusu. Maske var, ama 26-30 kişilik sınıflarda eğitim yapıyor çocuklar. Ne kadar mesafe kuralına uyuluyor tartışılır” Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak ise okulların yeterli tedbirler alınmadan açıldığı kanaatinde. Ama tıpkı öğrenci ve veliler gibi eğitimcilerin de yüz yüze eğitimi talep ettiğini dile getiren Öğretmen Koçak, acilen sınıf mevcudiyetlerinin düşürülmesi ve yeni derslikler için kadro atamalarının yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

İkili eğitim çözüm değil

Yine Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri Sevgi Yılmaz da yıllardır okullarda hijyen şartlarının sağlanmadığından yakınıyor. Pek çok öğretmende maske dolayısıyla yüksek sesle konuşmaktan kaynaklı ses kısıklığı, baş ağrısı, öksürük gibi şikâyetler yani sağlık problemlerinin başladığına dikkat çeken Yılmaz, “45 kişilik sınıflarda öğrencilerin ikişerli oturduğu sıralarda hangi mesafeye uymaktan bahsedebilirsiniz ki? Okulların çoğu da böyle çünkü yeni derslik yapılmadı. Bırakın yeni derslik yapmayı, İstanbul’da deprem nedeniyle hasarlı binalar var ve bu binaların güçlendirilmesi, yıkılıp yeniden yapılması gibi 2 yıl önce alınmış kararlar var. Fakat 1, 5 yıl uzaktan eğitim sürecinde bu okullara bir çivi bile çakılmamış, yıkılması gerekenlerin ise çivisi sökülmemiş. Peki çözüm ne?

İkili eğitime geçmek. Bundan vazgeçilmeli. Kamu binaları başta olmak üzere okula çevrilebilecek bütün mekânlar eğitim- öğretimin hizmetine açılmalı” diyor.