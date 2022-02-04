Yüz yüze eğitime ara yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artan koronavirüs vakalarına rağmen yüz yüze eğitime devam edileceğini söyledi.

Özer, “7 Şubat’ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vak’a sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu. Rekor seviyeye ulaşan Covid-19 vak’alarının ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Bakan Özer açıklamasında şunları kaydetti: “7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz.”

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