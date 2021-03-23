"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2021 SALI - YIL: 52

Yüz yüze sınavlar ertelendi

23 Mart 2021, Salı 21:10
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi. Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

AA

Okunma Sayısı: 417
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaf satamıyor, vatandaş alamıyor

    Myanmar cuntası: Krizi çözmek için 5 ülkeyle iş birliği yapıyoruz

    NATO'dan Türkiye değerlendirmesi

    Türkiye'den yangında vefat eden Arakanlı Müslümanlar için taziye mesajı

    Yüz yüze sınavlar ertelendi

    Vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor

    Myanmar'daki darbeciler: Protestolardaki can kayıplarından dolayı ''üzgünüz''

    Vaka sayısı en çok artan ve azalan şehirlerin grafiği paylaşıldı

    Milli Takım, Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Hollanda karşısında

    ABD'den Türkiye açıklaması

    Çin, Doğu Türkistan'daki soykırımı yine inkar etti

    Arakanlıların kaldığı kampta yangın: 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor

    İstanbul'daki barajlar rahmetle yükselmeye devam ediyor

    Meteoroloji'den Ankara'ya kar yağışı uyarısı

    İsrail'de 2 yıl içinde 4. seçim

    Akşener: Türkiye, hukuksuzlukla, adaletsizlikle karşı karşıya

    Güneydoğu Anadolu'ya 'toz taşınımı' uyarısı: Öğle saatlerine dikkat!

    Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

    Myanmar'daki darbe protestolarında ölenlerin sayısı 253'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İman, adalet, hürriyet
    Ahmet BATTAL

    Battıkça batıranlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Servet Sönmez

    Ahirzamanda beklenen zat için, Cizre müftüsünden bir hatıra
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi”
    Cevher İLHAN

    Sivil siyaseti tasfiye
    Genel

    Hıristiyanlar Hz. Muhammed’i (asm) Peygamber kabul edebilir
    İsmail TEZER

    İşte Asr-ı Saadet!
    Genel

    Döviz uçtu, borsa çakıldı... Piyasalar allak bullak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.