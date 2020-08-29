Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, salgın döneminde gerçekleşecen uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, yeni eğitim yılını 21'inde belirli sınıflarla başlatmayı planladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın dönemindeki eğitime dair bilgiler verdi.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Öğretmenlerimizin sürekli bu işin içindeler. Öğrencilerimize çok sayıda yardımda bulunuyorlar. Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı 10-12 kat artırıyoruz. TV ile yetinmedik, canlı platformlar kurduk. EBA Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'un site. Daha yeni gelişmelerimiz olacak.

''DERS KİTABININ YANINA ÇALIŞMA KİTABI VERİLECEK''

Okuyorum yazıyorum programı oluşturarak sadece birinci sınıfa giden öğrencilerimizin eksiği tamamlamak adına bir gayretimiz oldu. Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı. Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı.

Öğrencilere ders kitabı dışında çalışma kitabı verilecek.

Yaklaşık 1,5 milyon çocuğun EBA'ya erişimi var. Peki ne yapıyoruz, hızlı bir şekilde destek ekipleri kuruyoruz. Gezici EBA destek noktası hazırlıyoruz. 5 bin 200 destek noktamız hazır. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz

EBA'ya erişemeyen çocuklar için 17 kitap hazırladık. Yüz yüze mümkün değilse uzaktan eğitimin hakkını vereceğiz.

ÖZEL OKULLARA İNDİRİM GELİR Mİ?

Velilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını umuyorum. Her okulun yapması için mutabakat var.

OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığının tek başına alması gereken bir karar değil bu. İşbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Biz bakanlık olarak tabii ki yüz yüze eğitim isteriz bütün alt yapıyı da kurduk. Salgının seyrine ilişkin net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız dese de okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur. Biz tabii ki açarız. Biz belirli sınıflarda 21 Eylül'de yüz yüze eğitimi başlatacağız.

Öğretmenlerimizin her gün tam zamanlı, sabah gelip akşam gitmesi şeklinde bir mesai düşünmüyoruz.