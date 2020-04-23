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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

23 Nisan 2020, Perşembe 20:17
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temmuz ya da ağustos aylarında telafi eğitimi düşüncelerinin olmadığını belirterek, ''Eylül - ekim ayları üzerinde duruyoruz'' dedi. Selçuk LGS hakkında da "Mümkünse zamanında eğer mümkün olmazsa en kısa zaman içerisinde bu sınavı yapmak istiyoruz. Online olmamak şartıyla öncelik sağlık olarak belli düzenlemelerle bu sınavı yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik yaptığı açıklamada, "Birçok kişi tekrar tekrar soruyor. Bizim vazifemiz bin kere cevap vermek. Biz istiyoruz ki bir an önce okullar açılsın. Çocuklarımız öğretmenlerine kavuşsunlar. Türkiye'deki ve dünyadaki gidişatı takip ediyoruz. Bir takım açıklamalar var bu açıklamaları da göze alarak bazı hazırlıklar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Temmuz ya da ağustos ayında telafi eğitimleri olur mu?

"Türkiye'de yaz ayları bir çok coğrafi bölgede eğitimin yapılması konusunda sıcaklıkla alakalı olarak bazı zorluklar taşıyor. Çocuklarımızın bu kadar kapalı kalmasından sonra tatil yapmasını önemser olduk. Eylül - Ekim ayları üzerinde duruyoruz. Temmuz - Ağustos aylarında telafi düşüncemiz yok."

Özel okullarda yazın eğitim verilecek mi?

"Özel okullarla ilgili günlük takibimiz var. Hangi okulda hangi faaliyet yapılıyor? Bunlarla ilgili saha çalışmamız var. Telafi eğitimi yapmayan okullar var mı? Bunlar tablo olarak ortaya çıktığında daha net konuşuruz. Okulların büyük bir kısmı her gün öğrencilerle öğretmenlerini buluşturup canlı sınıflarda eğitim yaptırıyorlar. EBA desteği var. Yüzyüze eğitim yapılacak. Biz bunun takibindeyiz.

MEB aynı gün hızlı bir şekilde okulların kapanması konusunda karar aldı ve çocuklarımızın zarar görmemesi için hijyen çalışmaları yapıldı. Velilerimiz bugünleri ileride düzgün bir şekilde hatırlamak için çocukları dinleyip anlamaya çalışırlarsa bir şekilde daha rahat olur diye düşünüyoruz.

Eğer bu tedbire biz uyarsak emin olun istatistikleri iyi bir gidişatı gösteriyor. Biz bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlarımızla bu konuyu değerlendirip düzenli olarak istişare yapıyoruz. Çocuklarımızla ilgili en doğru kararı almak için çaba göstermeye devam edeceğiz."

Karneler nasıl düzenlenecek?

"Birinci dönem notlarının ele alındığı bir süreç olacak. Önümüzdeki süreçte telafi eğitimi ne zaman olacağı şeklinde bazı somut açıklamalarını yapma dönemine de gelmiş bulunuyoruz."

LGS yapılacak mı?

Bakan Selçuk, Taha Dağlı'nın LGS ile ilgili, "Güney Kore'deki gibi statlarda ya da açık havada sınav olma gibi durum olabilir mi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi; 

"Tabiki de olabilir. Mümkünse zamanında eğer mümkün olmazsa en kısa zaman içerisinde bu sınavı yapmak istiyoruz. Online olmamak şartıyla öncelik sağlık olarak belli düzenlemelerle bu sınavı yapabiliriz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da yaptık. Bunun değerlendirilmesi yapılır. Farklı uygulamalara da açığız. 

Velilerimize tavsiyemiz, güzel hatıralar oluşturacak şekilde bugünleri güzel anacağımız bir fırsata çevirirlerse elbette mutlu oluruz. İnşallah bayrama da güzel sağlıklı sıhhatli kavuşuruz."

Etiketler: Ziya Selçuk, LGS, açıklama
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