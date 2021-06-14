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14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar oldu

14 Haziran 2021, Pazartesi 10:30
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 584 milyon dolar azalarak 1 milyar 712 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın nisan ayında 339 milyon dolar net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 548 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde ise 942 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 596 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 110 milyon dolar artarak 1 milyar 258 milyon dolar oldu. Geçen yılın nisan ayına göre 212 milyon dolar artan ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net giriş kalemi, bu dönemde 248 milyon dolar oldu.

Öte yandan, mart ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 329 milyon dolardan 3 milyar 415 milyon dolara revize edildi.

AA

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