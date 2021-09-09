175 bin sağlık işçisi adına imzaladı

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan yaklaşık 175 bin sağlık işçisi adına işveren sendikası TÜHİS ile Öz Sağlık İş Sendikası arasında bir süreden beri yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakereleri anlaşma ile sonuçlandı.

RECEP GÖREN - ANKARA Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ile TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 175 bin sağlık işçisi haklarına kavuşmuş oldu. TÜHİS Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle imzalanan yeni toplu sözleşmeye göre; 2021 yılı ikinci altı ay için % 5 ücret zammı eklenmiş haliyle en düşük günlük yevmiye 160,71 TL oldu. Sözleşme ile en düşük hizmet pirimi aylık 626,76 TL olurken, aylık sosyal yardım 499,83 liraya yükseldi. Yine toplu iş sözleşmesi kapsamında meslek riski tazminatı 2021 yılı ikinci altı ay için yüzde 5 zam eklenmiş haliyle, şoförler için günlük 2,79 TL, ambulans şoförleri için günlük 5,59 TL olarak belirlendi. Yemek yardımının öğün olarak 15.27 TL olarak belirlendiği sözleşmede giyim yardımı yıllık 346,45 TL, evlenme yardımı 282,81 TL, doğum yardımı 141,38 TL, kreş ve çocuk bakım yardımı aylık 9,98 TL, analık yardımı aylık 14,86 TL, ek ödeme 2021 yılı için 1.109,14 TL olarak belirlendi. Yine imzalanan toplu iş sözleşmesine göre enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde, aşan kısım 2.yıl birinci altı ayın ilk gününden (01.01.2022) itibaren ücretlere uygulanması esas alındı.

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