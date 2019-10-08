2,5 milyon kişi yasal takipte

Kredi kartı kullanımının her geçen gün arttığını ve artık ekmeğin bile kartla alındığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bankalar kartların kullanımını özendirmek için puan biriktirme vaatleri ile kredi kartı kullanımının artmasına neden oluyor. Artık ekmek bile kartla alınıyor. Piyasada nakit sıkıntısı yaşanırsa ekonomik dengeler de bozulur. Kredi kartlarına ihtiyaç dışı alışverişler yaparak bütçemizi sarsmamalıyız. Bu durum ekonomimiz ve aile bütçemiz için hiç olumlu sonuçlar doğurmaz” dedi.

Kredi kartı kullanımı arttıkça borçlu sayısının da arttığına dikkati çeken Palandöken, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk yarısında piyasadaki kredi kartı sayısı 64,8 milyonken bu yılın aynı dönemde bu sayı yüzde 4 artarak 67,9’a çıktı. Tabi kredi kartı kullanımı arttıkça borçlu sayısı da artıyor. Geçtiğimiz yıl ilk 7 ayda kredi kartı borcunu ödemediği için yasal takibe intikal eden kişi sayısı 483 bin 975 iken bu yılın aynı dönemde yüzde 9 artarak 527 bin 884’e çıktı. Aslan Özdemir - İstanbul

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