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6 ayda 500 milyarı kartla ödedik

20 Temmuz 2020, Pazartesi 22:30
Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre yılın ilk yarısında 500 milyar liralık kartlı ödeme gerçekleşirken, elektronik eşya ve market sektörleri en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) bu yılın ilk yarısına ilişkin açıkladığı verilere göre,  bu yılın Ocak-Haziran döneminde 500 milyar liralık kartlı ödeme gerçekleşirken, elektronik eşya ve market sektörleri en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu. BKM’den yapılan açıklamaya göre, internetten ödemeler hayatın vazgeçilmez bir parçası olurken, yılın ilk 6 ayında yapılan temassız ödeme adedi de geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı. Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 71,9 milyon adet kredi kartı, 172,9 milyon adet banka kartı bulunuyor. Buna göre, 2019 yılının Haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görüldü. Toplam kart sayısı ise 245 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.      

Pandemi döneminin de etkisiyle ödeme davranışları değişmeye devam ederken 2020 yılının ilk altı ayında kartlarla toplam 500 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, önceki yılın aynı dönemine göre kartlı ödemelerde toplamda yüzde 10 büyüme olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, 2020’nin ilk altı ayı 2019’un aynı dönemi ile kıyaslandığında, banka kartları ile yapılan ödemelerdeki yıllık büyümenin yüzde 32’yi bulduğu gözlemleniyor.      

İnternetten kartlı ödeme tutarı 107 milyar lira oldu

BKM verilerine göre 2020 yılının ilk altı ayında toplam 107 milyar lira tutarında internetten kartlı ödeme yapıldı. Buna göre internetten kartlı ödemelerde, 2019’un ilk altı ayı ile kıyasla, yüzde 24 oranında artış gerçekleşti.  

Yine 2019’un ilk altı aylık döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 18’ini oluşturan internetten kartlı ödemelerin bu yılın ilk altı ayında payını arttırarak yüzde 21’e ulaştığı görüldü. Bu trende göre, 2020 yılı sonunda her 4 lira kartlı ödemenin 1 lirasının internetten yapılacağı öngörülüyor. Hızlı, kolay ve hijyenik olması ile son dönemde yükselişte olan temassız ödemelerde, 2020’nin ilk yarısında gerçekleşen işlem adedi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 563 milyona ulaştı. Geçen yıl toplam 502 milyon adet temassız ödeme gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, yılın ilk 6 ayında geçen yılın toplamında yapılan temassız ödeme adedi de geçilmiş oldu.

AA

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